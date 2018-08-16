В Николаеве запускается мобильное приложение для мгновенного вызова полиции

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Отныне на территории Николаева и области приложение My Pol приобретает статус официального канала коммуникации и связи между органами Национальной полиции Украины и общественностью. Этот шаг позволит ускорить скорость реагирования на вызовы местной полиции и оптимизировать маршруты. Более того, в случаях чрезвычайных ситуаций приложение поможет людям с особыми возможностями вызвать помощь.

Пользователи приложения смогут мгновенно связываться с полицией с помощью кнопки SOS, которая передает координаты геолокации, видеть отчет о преступлениях, получать срочные оповещения с помощью push-сообщений, оценить работу полицейского и многое другое.

«Сегодня приложение My Pol начинает свою работу на территории Николаева и Николаевской области. После запуска проекта жители городов региона смогут вызвать полицию при помощи своих смартфонов. С момента запуска в Черновцах и Ивано-Фанкивську мы получили дополнительно более 10 000 загрузок, что является показателем доверия со стороны общества. Поэтому мы продолжаем идти своим планом и постепенно подключаем следующие области Украины», - отметил руководитель проекта Дмитрий Подворчанский - «Спасибо нашим пользователям за их постоянную поддержку, множество комментариев и качественные отзывы. Благодаря нашей совместной работе, приложение ежедневно становится лучшим, а страна - безопаснее».

«Для нас важно, что мы сможем оперативно реагировать на вызовы граждан, и, благодаря заполненным при регистрации в приложении контактным данным, будет сокращено время на один вызов полиции - мы сможем сразу получить всю информацию и двинуться на помощь. Кроме того, через это приложение полиция сможет оповещать пользователей о розыске пропавшего ребенка, а время - это самое дорогое для нас, когда мы ищем детей. А также возможно станет в случае необходимости оперативно оповещать граждан о рисках и опасности. Граждане будут предоставлять обратные отзывы о работе конкретных полицейских - смогут как поблагодарить их, так и выразить недостатки, и это все также через приложение», - отметил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Сергей Кобец.

Напомним, что приложение My Pol, в прошлом «Моя Полиция», был создан как платформа для коммуникации органов полиции и сознательных граждан и начал работать летом 2016 года. Сервис разработали специалисты Noosphere Engineering School - одного из социальных проектов ОО Ассоциация Ноосфера Макса Полякова. На сегодня приложение было установлено более 30000 раз, а скорость реагирования полиции на экстренные вызовы, среди пользователей приложения, выросла на 40%.

ГУ НП в Николаевской области

