В Николаеве задержали представителя сети лотерей, который предлагал полиции взятку

В Николаеве правоохранители задержали представителя сети лотерей, который предложил работнику Управления защиты экономики в Николаевской области взятку за непроведение проверок 15 заведений.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

«Вчера был задержан представитель сети «Лото-маркет» компании МСЛ, житель Киева, который обратился в Управление защиты экономики в Николаевской области и ... предложил сотруднику взятку за то, чтобы 15 объектов не проверялись. За каждый давал по 10 тысяч гривень», - сообщил Савченко.

Он пояснил, что накануне, 24 марта, сотрудники УЗЭ в Николаевской области и следствия областной полиции провели ряд санкционированных обысков в игорных заведениях.

«Игорные заведения работали под вывесками операторов распространения лотерей. Были изъяты системные блоки, деньги и бухгалтерские записи, в которых зафиксированы доходы от игорного бизнеса. Открыты уголовные производства, проводятся следственно-оперативные мероприятия», - сообщил председатель ОГА.