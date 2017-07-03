В Николаеве за вымогательство взятки в особо крупных размерах задержали криминального авторитета «Наума» и его подельников

В понедельник, 3 июля, в Николаеве на территории кафе «Картопляная хата», расположенного в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной, оперативники спецподразделения по борьбе с организованной преступностью управления СБУ в Николаевской и бойцы спецподразделения СБУ «Альфа», совместно со следователями следственного управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали вооруженную организованную преступную группировку, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Ранее судимых местных жителей за вымогательство 200 тыс грн. от местного жителя под предлогом несуществующего долга задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст.189 УК Украины (вымогательство сопряжено с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или такое, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) и избрании меры пресечения.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. У задержанных обнаружено оружие, которое будет направлена на исследование. Также проводится ряд обысков.