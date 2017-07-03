В Николаеве за вымогательство взятки в особо крупных размерах задержали криминального авторитета «Наума» и его подельников

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Ранее судимых местных жителей за вымогательство 200 тыс грн. от местного жителя под предлогом несуществующего долга задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст.189 УК Украины (вымогательство сопряжено с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или такое, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) и избрании меры пресечения.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. У задержанных обнаружено оружие, которое будет направлена на исследование. Также проводится ряд обысков.