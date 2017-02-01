В Николаеве совершили покушение на жизнь предпринимателя

Около 09:00 ч. 01 февраля 2017 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что у д.№ 138 по ул. Потемкинской происходит стрельба.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 44-летнего частного предпринимателя из оружия, предположительно, травматического действия.



С телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений головы пострадавшего было доставлено в больницу.



На месте происшествия полицейские нашли гильзы, которые направлены на экспертизу.



Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины «Законченное покушение на совершение умышленного убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.



Устанавливаются лица, причастные к совершению покушения на жизнь гражданина, и свидетели преступления.



Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь в раскрытии преступления, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-00, 49-87-01, 102.



Отдел коммуникации полиции Николаевской области