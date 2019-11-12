12Ноября2019

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
Патрульные задержали трех мужчин, которые спиливали деревья
Новости Криминал В Николаеве СБУ прекратила деятельность call-центра, который занимался подменой международного трафика

В Николаеве СБУ прекратила деятельность call-центра, который занимался подменой международного трафика

12 Ноября 2019
Криминал
  • Печать

2019-11-12-sbu
В Николаеве оперативники и следователи спецслужбы пресекли деятельность группы местных жителей, которые организовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика из-за границы, которым пользовались и представители страны-агрессора.

Злоумышленники, используя специальное коммуникационное оборудование, осуществляли терминацию в сети украинских операторов сотовой связи международных телефонных звонков. Затем они выводили трафик в телефонные сети общего пользования под видом местных. Противоправный бизнес был организован под прикрытием легально работающего call-центра.

Кроме того сотрудники СБУ установили факты взаимодействия организаторов незаконного канала связи с гражданами РФ и представителями оккупационного режима в Крыму и в так называемых «ЛНР/ДНР».

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и черную бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность организаторов неконтролируемого канала международной связи.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Пресс-центр СБ Украины

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.