В Николаеве СБУ прекратила деятельность call-центра, который занимался подменой международного трафика

Злоумышленники, используя специальное коммуникационное оборудование, осуществляли терминацию в сети украинских операторов сотовой связи международных телефонных звонков. Затем они выводили трафик в телефонные сети общего пользования под видом местных. Противоправный бизнес был организован под прикрытием легально работающего call-центра.
Кроме того сотрудники СБУ установили факты взаимодействия организаторов незаконного канала связи с гражданами РФ и представителями оккупационного режима в Крыму и в так называемых «ЛНР/ДНР».
Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и черную бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность организаторов неконтролируемого канала международной связи.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.
Пресс-центр СБ Украины