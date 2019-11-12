В Николаеве СБУ прекратила деятельность call-центра, который занимался подменой международного трафика

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Злоумышленники, используя специальное коммуникационное оборудование, осуществляли терминацию в сети украинских операторов сотовой связи международных телефонных звонков. Затем они выводили трафик в телефонные сети общего пользования под видом местных. Противоправный бизнес был организован под прикрытием легально работающего call-центра.

Кроме того сотрудники СБУ установили факты взаимодействия организаторов незаконного канала связи с гражданами РФ и представителями оккупационного режима в Крыму и в так называемых «ЛНР/ДНР».

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и черную бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность организаторов неконтролируемого канала международной связи.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Пресс-центр СБ Украины