В Николаеве проводили в последний путь Владислава Волошина

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Далеко не все из нескольких сотен, кто отдал сегодня, 21 марта, дань памяти погибшему, знали его лично. Да это и не было необходимым условием – всех объединила его трагическая смерть.

Пришли на прощание и представители власти – заместители губернатора Вячеслав Бонь и Александр Кушнир, руководитель государственной службы в аппарате Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, а также 1-й заместитель главы Николаевского облсовета Иван Кухта.

Здесь, в Николаеве, Владиславу Волошину воздали такие же почести, как и погибшему в АТО герою, — его провожали в последний путь через живой коридор стоящих на коленях людей. Впрочем, против истины никто и не погрешил — Владислав Волошин и был героем АТО.

Тело покойного кремируют в Одесском крематории.