Телерадиокомпания Сатурн

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Деньги 43-летний «решала» требовал и получил от местного предпринимателя за содействие в решении с должностными лицами Николаевского городского совета вопроса о выделении земельного участка в г.. Николаеве для ведения предпринимательской деятельности - организации платной стоянки для автомобилей.

Злоумышленник был задержан у Николаевского городского совета непосредственно после получения им денег.

Денежные средства, полученные в качестве неправомерной выгоды, изъяты во время личного обыска. Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решаются вопросы о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Проводятся первоочередные следственные действия.