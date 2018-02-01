Телерадиокомпания Сатурн

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Новости Криминал В Николаеве правоохранители задержали «решалу», который нес в мэрию $1,5 тыс.

В Николаеве правоохранители задержали «решалу», который нес в мэрию $1,5 тыс.

01 Февраля 2018
Криминал
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2018-02-01-reshala1
В среду, 31 января, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области следователями СУ ГУ Нацполиции в области совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Николаевской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды посредником в размере 1500 долларов США.  Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Деньги 43-летний «решала» требовал и получил от местного предпринимателя за содействие в решении с должностными лицами Николаевского городского совета вопроса о выделении земельного участка в г.. Николаеве для ведения предпринимательской деятельности - организации платной стоянки для автомобилей.

Злоумышленник был задержан у Николаевского городского совета непосредственно после получения им денег.

Денежные средства, полученные в качестве неправомерной выгоды, изъяты во время личного обыска. Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решаются вопросы о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Проводятся первоочередные следственные действия.

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