20Марта2018

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В Николаеве активисты митинговали за отставку губернатора Савченко
Новости Криминал В Николаеве активисты митинговали за отставку губернатора Савченко

В Николаеве активисты митинговали за отставку губернатора Савченко

20 Марта 2018
Криминал
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2018-03-20-miting
Несмотря на неприятную погоду, 20 февраля под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались около сотни митингующих. Пришедшие требовали отставки главы облгосадминистрации Алексея Савченко и проведения непредвзятого расследования смерти исполняющего обязанности директора «Николаевского международного аэропорта», бывшего военного летчика Владислава Волошина, который совершил самоубийство выстрелом в грудь.

Одна из участниц митинга, жительница Николаева Светлана, пришла с красноречивым призывом в руках «Изыди». «Призыв к этой нечеловеческой системе, которая «пожирает» людей, доводит их до самоубийства», - говорит она.

К собравшимся вышел заместитель председателя облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, однако, конструктивного диалога не получилось.

Митингующие подготовили обращение к Президенту с требованием отставки Алексея Савченко, под которым собирали подписи. На входных дверях в облгосадминистрацию они наклеили листовки с изображением губернатора и надписью «Отставка Савченко», а также разбросали вокруг символические бумажные самолетики.

Активисты также напомнили, что с 20 февраля на сайте Президента Украины существует петиция за увольнение Алексея Савченко с занимаемой должности. На данный момент она уже набрала около 2 тыс голосов. Сбор подписей продолжается.

Карина Новикова.

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