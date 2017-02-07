07Февраля2017

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Техника КП "ЭЛУ автодорог" посыпает солью автодороги Николаева

07 Февраля 2017
Криминал
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Как сообщил заместитель директора КП "ЭЛУ автодорог" Ярослав Захаренко, сейчас на автомагистрали Николаева выведены 10 единиц техники предприятия, дороги обрабатывают солью, чтобы избежать гололеда.

Первые машины вышли с предприятия еще на рассвете, их задачей была обработка маршрутов в Корабельном районе, в направлении Намыва, на ул. Скороходова, ул. Николаевской.

В 8 часов утра техника КП "ЭЛУ автодорог" начала работать на всех утвержденных маршрутах в городе. По словам Ярослава Захаренко, отгружено уже 50 тонн соли. Запасов посыпочного материала хватает.

На предприятии установлен круглосуточный режим дежурства, состояние городских дорог под пристальным надзором, сообщили в горсовете.

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