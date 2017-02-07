Техника КП "ЭЛУ автодорог" посыпает солью автодороги Николаева

Как сообщил заместитель директора КП "ЭЛУ автодорог" Ярослав Захаренко, сейчас на автомагистрали Николаева выведены 10 единиц техники предприятия, дороги обрабатывают солью, чтобы избежать гололеда.Первые машины вышли с предприятия еще на рассвете, их задачей была обработка маршрутов в Корабельном районе, в направлении Намыва, на ул. Скороходова, ул. Николаевской.В 8 часов утра техника КП "ЭЛУ автодорог" начала работать на всех утвержденных маршрутах в городе. По словам Ярослава Захаренко, отгружено уже 50 тонн соли. Запасов посыпочного материала хватает.На предприятии установлен круглосуточный режим дежурства, состояние городских дорог под пристальным надзором, сообщили в горсовете.