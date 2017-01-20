СБУ разоблачила в Николаеве перевальный пункт транспортировки кокаина

Канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки ликвидировала в Николаеве Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Федеративной Республики Германии.
Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали «посылки» и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.
Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Канал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.
Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.
Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.
Ведутся неотложные следственные действия.
Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.htmlКанал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.
Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.
Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.
Ведутся неотложные следственные действия.
Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.htmlКанал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.
Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.
Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.
Ведутся неотложные следственные действия.
Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.htmlКанал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.
Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.
Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.
Ведутся неотложные следственные действия.
Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.html