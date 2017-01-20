СБУ разоблачила в Николаеве перевальный пункт транспортировки кокаина

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Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали «посылки» и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.



Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные следственные действия.

Канал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.



Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.



Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.



Ведутся неотложные следственные действия.



Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.htmlКанал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.





Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.





Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.





Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.





Ведутся неотложные следственные действия.



Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.htmlКанал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.



Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.



Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.



Ведутся неотложные следственные действия.



Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.htmlКанал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.



Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.



Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.



Ведутся неотложные следственные действия.

Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.html