20Января2017

Телерадиокомпания Сатурн

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Новости Криминал СБУ разоблачила в Николаеве перевальный пункт транспортировки кокаина

СБУ разоблачила в Николаеве перевальный пункт транспортировки кокаина

20 Января 2017
Криминал
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kokain
Канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки ликвидировала в Николаеве Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Федеративной Республики Германии.

Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали «посылки» и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.

Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Канал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.

Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.

Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.

Ведутся неотложные следственные действия.

Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.htmlКанал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.


Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.


Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.


Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.


Ведутся неотложные следственные действия.

Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.htmlКанал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.

Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.

Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.

Ведутся неотложные следственные действия.

Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.htmlКанал контрабанды кокаина из страны Южной Америки ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ.


Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали их на месте и далее отправляли своим подельникам в РФ.


Оперативники спецслужбы задержали контрабандистов во время получения ими отправления с 420 гр. кокаина из Южной Америки.


Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины.


Ведутся неотложные следственные действия.

Link: http://novosti-n.org/news/read/116259.html

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