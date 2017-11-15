Работники «Николаевского судостроительного завода» перекрыли Варваровский мост – митингующие требуют погасить долги по зарплате

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Митингующие полностью парализовали выезд на мост, требуя выплатить им зарплату.

В данный момент из города выпускают только автомобили скорой помощи и военных.

Так, по словам митингующих, помощь в решении вопроса им обещал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, а также его заместитель Вячеслав Бонь, но, по факту, работники не получают свои деньги уже несколько лет.

— Людям не выплачивают задолженность по зарплате в течение уже трех лет. Люди поумирали уже, не дождавшись зарплаты, и не оказывается помощь даже болеющим людям. Люди не могут даже лекарства купить, — рассказали митингующие.

Так, работники завода заявили, что будут блокировать мост, пока Алексей Савченко или его заместитель Вячеслав Бонь не дадут точную информацию, когда им выплатят задолженность.