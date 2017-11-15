15Ноября2017

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
Работники «Николаевского судостроительного завода» перекрыли Варваровский мост – митингующие требуют погасить долги по за...
Новости Криминал Работники «Николаевского судостроительного завода» перекрыли Варваровский мост – митингующие требуют погасить долги по зарплате

Работники «Николаевского судостроительного завода» перекрыли Варваровский мост – митингующие требуют погасить долги по зарплате

15 Ноября 2017
Криминал
  • Печать

2017-11-15-most-perekrirl2
В Николаеве работники «Николаевского судостроительного завода» (ранее — завода имени 61 коммунара) перекрыли выезд из города в районе Варваровского моста, сообщает «Iнше ТВ».

Митингующие полностью парализовали выезд на мост, требуя выплатить им зарплату.

В данный момент из города выпускают только автомобили скорой помощи и военных.

Так, по словам митингующих, помощь в решении вопроса им обещал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, а также его заместитель Вячеслав Бонь, но, по факту, работники не получают свои деньги уже несколько лет.

— Людям не выплачивают задолженность по зарплате в течение уже трех лет. Люди поумирали уже, не дождавшись зарплаты, и не оказывается помощь даже болеющим людям. Люди не могут даже лекарства купить, — рассказали митингующие.

Так, работники завода заявили, что будут блокировать мост, пока Алексей Савченко или его заместитель Вячеслав Бонь не дадут точную информацию, когда им выплатят задолженность.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.