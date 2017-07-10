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Перестрелка в центре Николаева: есть погибший и раненые

10 Июля 2017
Криминал
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gilza
В субботу, 8 июля около 22:37 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о госпитализации трех мужчин неславянской внешности, 29, 31 и 44 лет. Двое из них получили огнестрельные ранения в бедро и голень, а третий - с травмами головы, резаной раной лба и ранениями ноги, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Перестрелка произошла на перекрестке улиц Соборная и Адмиральская. Из слов свидетелей правоохранителям стало известно, что между гражданами произошел конфликт со стрельбой. Ни один из участников конфликта не обратился в полицию с заявлением.

Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе осмотра места происшествия изъяли оружие и гильзы, которые направлены на экспертное исследование.

Возбуждено  уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также решаются вопросы о дополнительной квалификации.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного уголовного преступления или владеют информацией, полезной для следствия, сообщать в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. Декабристов, 8 или по тел. 53-12-71, 49-87-01, 102.

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