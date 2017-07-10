Перестрелка в центре Николаева: есть погибший и раненые

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Перестрелка произошла на перекрестке улиц Соборная и Адмиральская. Из слов свидетелей правоохранителям стало известно, что между гражданами произошел конфликт со стрельбой. Ни один из участников конфликта не обратился в полицию с заявлением.

Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе осмотра места происшествия изъяли оружие и гильзы, которые направлены на экспертное исследование.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также решаются вопросы о дополнительной квалификации.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного уголовного преступления или владеют информацией, полезной для следствия, сообщать в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. Декабристов, 8 или по тел. 53-12-71, 49-87-01, 102.