Николаевские правоохранители ищут роженицу, которая бросила своего ребенка

В 6:15 ч. 29 января в Витовское отделение Корабельного ОП ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о госпитализации в учреждения младенца.Выяснено, что новорожденного ребенка нашли в подъезде дома №11 по ул. Мира в с. Первомайское. До приезда медиков младенец, который был, завернут в одеяло, жители внесли в одну из квартир.Врачи, осмотрев «находку», не выявили признаков переохлаждения. Девочка, которая, по выводам экспертов, родилась двое - трое суток назад, получила необходимую помощь и чувствует себя стабильно.Следственным подразделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.135 УК Украины «Оставление в опасности», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить личность роженицы, бросившей своего ребенка в подъезде дома, сообщить в Витовское отделение полиции по адресу: г. Николаев, вул.Новозаводська 10-А, или по телефонам (0512) 44-68 58, 102.Отдел коммуникации полиции Николаевской области