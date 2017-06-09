Николаевские депутаты-драчуны помирились и все списывают на эмоции

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Третьего участника драки – 40 летнего спортсмена - правоохранители задержали. Мужчина заявил, что на самом деле он не бил, а разнимал драчунов.

Депутаты-участники инцидента помирились в тот же вечер. В редакции издания Новости-Н Федор Барна и Владимир Фроленко заявили, что претензий друг к другу не имеют, а причиной конфликта стали эмоции.

Претензий к спортсмену Федор Барна также не имеет и писать заявление на него не собирается, но рассчитывает на извинения со стороны боксера.

Информация касательно драки депутатов областного совета внесена в единый реестр досудебных расследований. Действия народных избранников квалифицировали как хулиганство. Расследование контролирует прокуратура области.