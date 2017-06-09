19Июня2017

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
Новости Криминал Николаевские депутаты-драчуны помирились и все списывают на эмоции

Николаевские депутаты-драчуны помирились и все списывают на эмоции

09 Июня 2017
Криминал
  • Печать

2017-06-09-drachuni-pomirilrs
В четверг в Николаевском областном совете подрались депутаты Федор Барна и Владимир Фроленко. Сориться народные избранники начали на заседании бюджетной комиссии. Потом вышли на "мужской разговор" в коридор где и дали волю кулакам. В драку вмешался еще один мужчина – по данным интернет-изданий им оказался известный боксер, мастер спорта международного класса. Заседание комиссии экстренно закрыли.

Третьего участника драки – 40 летнего спортсмена - правоохранители задержали. Мужчина заявил, что на самом деле он не бил, а разнимал драчунов.

Депутаты-участники инцидента помирились в тот же вечер. В редакции издания Новости-Н Федор Барна и Владимир Фроленко заявили, что претензий друг к другу не имеют, а причиной конфликта стали эмоции.

Претензий к спортсмену Федор Барна также не имеет и писать заявление на него не собирается, но рассчитывает на извинения со стороны боксера.

Информация касательно драки депутатов областного совета внесена в единый реестр досудебных расследований. Действия народных избранников квалифицировали как хулиганство. Расследование контролирует прокуратура области.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.