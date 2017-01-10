Николаев освобождается от снежного плена

9 января Николаеве продолжались работы по очистке от снега автодорог, остановок общественного транспорта, придомовых территорий. По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, в Ингульском районе к ликвидации последствий непогоды были привлечены 7 единиц техники КП «Дорога», которая работала над очисткой дорог согласно маршрутов (ул. Передовая, ул. 2 Ингульская, ул. 3 Ингульская, ул. 4 Ингульская, ул. 5 Ингульская, ул. 6 Ингульская, ул. Старокрепостная) очисткой остановок общественного транспорта (ул. Пограничная, ул. Космонавтов, Херсонское шоссе, ул. Троицкая) очисткой тротуаров согласно маршрутов (пр. Богоявленский, Херсонское шоссе, ул. Космонавтов). 3 единицы техники ООО «Карс Клининг» освобождали от снежных заносов ул. 9 Линию, ул. 2 Линию. 53 работника ЖКП «Південь» очищали придомовые территории, подъезды к контейнерным площадкам сбора ТБО.

В Центральном районе со снежными заносами и гололедом боролись с помощью 10 единиц техники привлеченных предприятий (КП «ЭЛУ автодорог», НУМА УГП «Укрхимтрансаммиак», ООО «Карс Клининг», в / ч А3575, ОАО «Укртелеком», ЛТД "Артель», ООО «Стефи», ООО «Конкорд - 3», ООО «Золотой колос», ООО «Николаеввпромбуд»). 136 работников жилищно-коммунальных предприятий освобождали от снега придомовые территории (лестницы, внутриквартальные тротуары).

Заводской район задействовал 3 единицы техники предприятия ЖКП «Бриз» (2 трактора МТЗ-820.2, 1 МТЗ-320.4) для расчистки внутриквартальных подъездов и тротуаров на территории мкр. Лески и Намыв. 168 коммунальщиков ликвидировали последствия непогоды на придомовых территориях.