Экзамен, который должен пройти каждый государственный служащий

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Right arrow key Close принесли 700 тысяч гривен руководителю области, чтобы он подписал договор. Оба были задержаны правоохранителями прямо в кабинете. Сейчас задержанные находятся в ИВС, им должны избрать меру пресечения.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко дал понять, что если бы он не был чиновником, то директора КП «Николаевский международный аэропорт» Михаила Галайко ожидал бы разговор «по-мужски».

Такое заявление сделал руководитель области во время общего брифинга с прокурором Николаевской области Тарасом Дунасом в пятницу, 29 декабря.

По мнению главы ОГА, каждый госслужащий рано или поздно проходит экзамен «по коррупции», и главное – сдать его, а не завалить.

" Я готовий до боротьби будь-якої. Я особисто отримав такий новорічний подарунок. Я вважаю, що це іспит, котрий повинен пройти кожний державний службовець на «відмінно». Але я хочу сказати і додати як чоловік — я дякую Богу і правоохоронній системі, що всі ці події документувались. Якщо вони би не документувались, я запевняю, що ця людина не вийшла би з кабінету — це я кажу як чоловік. Ви не розумієте, що відбувалось і як я себе стримував, чуючи ті речі, що я почув. Там багато цікавого і відносно певних громадян, які намагаються в місті Миколаєві впливати на суспільну думку. Мені соромно за них, хай це залишається на їх совісті", - подчеркнул Алексей Савченко.

источник: Новости N