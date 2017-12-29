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Экзамен, который должен пройти каждый государственный служащий

29 Декабря 2017
Криминал
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2017-12-29-vzatka-Save
Вчера вечером в кабинет главы облгосадминистрации Алексея Савченко пришел директор Николаевского аэропорта Михаил Галайко со своим заместителем Максимом Карпиным. Руководители аэропорта принесли 700 тысяч гривен руководителю области, чтобы он подписал договор. Оба были задержаны правоохранителями прямо в кабинете. Сейчас задержанные находятся в ИВС, им должны избрать меру пресечения.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко дал понять, что если бы он не был чиновником, то директора КП «Николаевский международный аэропорт» Михаила Галайко ожидал бы  разговор «по-мужски».

Такое заявление сделал руководитель области во время общего брифинга с прокурором Николаевской области Тарасом Дунасом в пятницу, 29 декабря.

По мнению главы ОГА, каждый госслужащий рано или поздно проходит экзамен «по коррупции»,  и главное – сдать его, а не завалить.

" Я готовий до боротьби будь-якої. Я особисто отримав такий новорічний подарунок. Я вважаю, що це іспит, котрий повинен пройти кожний державний службовець на «відмінно». Але я хочу сказати і додати як чоловік — я дякую Богу і правоохоронній системі, що всі ці події документувались. Якщо вони би не документувались, я запевняю, що ця людина не вийшла би з кабінету — це я кажу як чоловік. Ви не розумієте, що відбувалось і як я себе стримував, чуючи ті речі, що я почув. Там багато цікавого і відносно певних громадян, які намагаються в місті Миколаєві впливати на суспільну думку. Мені соромно за них, хай це залишається на їх совісті", - подчеркнул Алексей Савченко.

 

 

источник: Новости N

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