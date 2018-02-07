Телерадиокомпания Сатурн

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Новости Криминал 20 тыс. грн и офисное кресло - на Николаевщине на взятке поймали председателя РГА и двух его подчиненных

20 тыс. грн и офисное кресло - на Николаевщине на взятке поймали председателя РГА и двух его подчиненных

07 Февраля 2018
Криминал
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2018-02-07-vzatka
Оперативники Управления защиты экономики в Николаевской области Нацполиции и следователи Первомайской местной прокуратуры поймали  на взяточничестве должностных лиц одной из районных государственных администраций региона.

20 тыс. гривен неправомерной выгоды требовали председатель РГА и руководители отдела образования и хозяйственной группы этого же отдела требовали за предоставление в аренду помещений, находящихся на балансе администрации.

6 февраля фигурантов дела задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Руководители структурных подразделений получили неправомерную выгоду в денежном эквиваленте, а глава райгосадминистрации - в виде офисного кресла.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По материалам Управления защиты экономики в Николаевской области ДЗЭ Нацполиции.

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