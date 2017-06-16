12 лет рабства: в Николаеве будут судить бабушку, которая отдала 7-летнюю внучку цыганам

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Установлено, что в апреле 2002 года, женщина решила отдать семье цыганской национальности для выполнения работы по дому свою 7-летнюю внучку, воспользовавшись уязвимым состоянием матери девочки (женщина умерла в 2009 году).

С целью реализации преступного умысла, подозреваемая подыскала семью «рома», с которыми вошла в доверительные отношения, и бесплатно передала им девочку. После чего бабушка не интересовалась условиями проживания, развития и дальнейшей судьбой внучки, которая жила на территории Харьковской области в неустановленной семье, где ее использовали в качестве работницы по дому.

В течение 12 лет девочку передавали из одной семьи в другую, где она ухаживала за детьми, престарелыми, убиралась по дому. В 2014 году она смогла убежать.

Все эти годы девушка была лишена всех радостей детства, родительской заботы, не было никаких документов, образования, доступа к медицинскому обслуживанию и других социальных благ.

Об указанный факт правоохранителям стало известно в марте 2017 года и сразу зарегистрировано уголовное производство ч. 3 ст.149 УК Украины (осуществление другого незаконного соглашения, объектом которой является ребенок).

Собранные во время досудебного расследования доказательства дают основания обоснованно подозревать женщину в совершении этого уголовного преступления - осуществление незаконной сделки, объектом которой является ребенок, с целью эксплуатации труда.

Подозреваемой грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас девушка получила документы, удостоверяющие личность, начала учиться и возвращается к нормальной жизни.