«Здоровый» подарок от металлургов в канун Дня медицинского работника

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Сертификат на получение медоборудования главврачу лечебного учреждения Елене Власовой вручил гендиректор Николаевского глиноземного завода Дмитрий Мирный.

– Здоровье жителей региона – одно из приоритетных направлений социальной деятельности НГЗ. Поддержка Центру ПМСП, который находится в Корабельном районе, – не единственный проект предприятия, направленный на заботу о здоровье земляков, и не первый подарок этому лечебному учреждению, – отметил генеральный директор НГЗ Дмитрий Мирный. – Нам важно, чтобы деньги, которые мы выделяем на улучшение жизни горожан, в том числе и медицину, были реализованы эффективно. Сейчас руководство НГЗ приняло решение выделить 100 тыс. грн. Центру первичной медико-санитарной помощи №7, а именно семейным амбулаториям №3 и №4 для оснащения всех кабинетов педиатрии.

В 2016 году НГЗ финансировал приобретение для медучреждения, где обслуживается 33 тысячи жителей Корабельного района, кардиологического 12-канального комплекса (для проведения диагностики сердечной патологии) и мебели, замену на металлопластиковые старых окон и дверей.

– Хорошо, что есть такие предприятия, которые уделяют внимание местной медицине. Важно, что в условиях ограниченности средств в сфере здравоохранения к решению вопроса об обеспечении медицинских организаций современным медоборудованием, оргтехникой, мебелью НГЗ подключается не впервые, – подчеркнула главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №7 Елена Власова. – Вот и теперь металлурги откликнулись на нашу просьбу и помогли приобрести все необходимое, чтобы оснастить кабинеты педиатрии, – новые кушетки, пеленальные столики, столы, стулья, шкафы, весы для новорожденных, холодильник. А это положительно повлияет на создание комфортных условий и для пациентов, и для врачей.