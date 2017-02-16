Выбором места для строительства нового городского кладбища займется рабочая депутатская группа

Вопрос выбора места для строительства нового кладбища будет решать городской совет и только после общественных слушаний. Об этом в четверг, 16 февраля, сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.- Ни один человек не вправе самостоятельно решать, где размещать кладбище, - добавил городской голова.Он отметил, что вопрос выбора нового места под кладбище стоит очень остро, но при этом призвал решать его очень взвешенно и продуманно.- Я прошу решить этот вопрос с холодной головой и открытым сердцем. У меня нет принципиального желания размещать в каком-либо определенном месте кладбища, - сказал Александр Сенкевич.Как добавил директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк, на данный момент умерших хоронят лишь на Новоматвеевском кладбище, а на других кладбищах осуществляется лишь подхоронение. Но проблема в том, что через 3 месяца Новоматвеевское кладбище также может быть переполнено.- Я готов сказать про минимум 3 месяца, в течение которых усопшие николаевцы будут обеспечены местами на кладбище. На данном этапе захоронения проводятся на Мешковском, Балабановском, Жуковском и на Новоматвееском кладбищах. Из них статус открытого кладбища, где производятся новые захоронения, имеет одно Новоматвеевское кладбище. На остальных же кладбищах производятся подхоронения к уже существующим погребениям, - рассказал Михаил Трофанюк.При этом мэр Николаева отметил, что городская власть ведет работу, направленную на расширение Калиновского кладбища, где можно было бы хоронить усопших николаевцев:- Сейчас ведутся переговоры с Министерством обороны, разрабатывается документация для того, чтобы дополнительно выделить там 10 гектар из земель Министерства обороны. На данный момент идет подготовка документов для Кабинета Министров, чтобы передать земли Министерства обороны. Но, опять же, надо будет объяснить жителям села Калиновка, что то кладбище планируют использовать для захоронения усопших жителей Калиновки и Николаева.Городской голова Александр Сенкевич предложил создать рабочую группу, в которую вошли бы по 2 депутата от каждой фракции. Она должна будет заняться решением вопроса строительства нового городского кладбища.Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета