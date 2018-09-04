Телерадиокомпания Сатурн

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"В сентябре в страну начнет заходить валютная выручка аграриев. Это частично укрепит курс гривны. Правда, в активный сезон войдут и импортеры, а Нацбанк будет использовать каждую возможность для пополнения резервов", - говорит начальник продаж казначейских продуктов одного из банков Юрий Крохмаль, пишет Liga.net.

Укрепить курс гривни может риторика руководства США. Там в последнее время говорят о вреде сильного доллара местной экономике.

"На ситуацию может положительно повлиять решение Нацбанка об очередном повышении учетной ставки. Это планируют сделать 6 сентября", - говорит начальник управления дилинговых операций одного из банков Олег Ропяк.

Аналитики отмечают, что в сентябре курс валют будет колебаться в пределах 27,5-28,5 грн за долл. Если Украина не получит деньги от МВФ, то к ноябрю доллар может подорожать до 30 грн.

Национальный банк Украины на 4 сентября установил курс доллара на уровне 28,37 грн. Это на 13 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 4 коп. Стоит 32,94 грн.