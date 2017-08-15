В рамках проекта «Открытый город» в тестовом режиме заработал интерактивный сервис

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Теперь все желающие могут оставить свои сообщения, жалобы и замечания о состоянии нашего города на интерактивной карте, а процесс решения вопроса будет отображаться в личном кабинете и непосредственно под жалобой", - отметил Александр Сенкевич.

Как сообщил городской голова, такой сервис запущен в рамках проекта "Открытый город", который реализуется Международной благотворительной организацией "Фонд Восточная Европа". Пока он работает в тестовом режиме.

По его словам, чтобы начать пользоваться сервисом и оставить сообщение, необходимо загрузить мобильное приложение на Android и iOS или перейти по ссылке на сайт городского совета

Городской голова обратился к николаевцам с просьбой: на этапе тестирования этого сервиса сообщать о сухих и поваленных деревьев и проблемах, связанных с ними.

"Прошу Вас, пока проект тестируется и не имеет полного фукнционалу, оставлять сообщения о сухих (полностью или частично) и поваленных деревьях и проблемах, связанных с ними. Срочная необходимость использования сервиса до полного тестирования обусловлена ??тем, что только при наличии зеленых листьев можно понять, какие части дерева нам необходимо будет кронировать. Как только листья опадут, такой возможности уже не будет", - заметил Александр Сенкевич.

После подписания соответствующих документов и определения ответственных в каждом исполнительном органе городского совета проект будет работать в полном объеме.

Отдел информационного обеспечения городского совета