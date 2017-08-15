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Новости Бизнес В рамках проекта «Открытый город» в тестовом режиме заработал интерактивный сервис

В рамках проекта «Открытый город» в тестовом режиме заработал интерактивный сервис

15 Августа 2017
Бизнес
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2017 08 15-open-city
В Николаеве заработала интерактивная веб-платформа, которая позволяет улучшить взаимодействие городской власти и общественности, ускорить процессы решения проблемных вопросов, возникающих в городском хозяйстве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Теперь все желающие могут оставить свои сообщения, жалобы и замечания о состоянии нашего города на интерактивной карте, а процесс решения вопроса будет отображаться в личном кабинете и непосредственно под жалобой", - отметил Александр Сенкевич.

Как сообщил городской голова, такой сервис запущен в рамках проекта "Открытый город", который реализуется Международной благотворительной организацией "Фонд Восточная Европа". Пока он работает в тестовом режиме.

По его словам, чтобы начать пользоваться сервисом и оставить сообщение, необходимо загрузить мобильное приложение на Android и iOS или перейти по ссылке на сайт городского совета

 Городской голова обратился к николаевцам с просьбой: на этапе тестирования этого сервиса сообщать о сухих и поваленных деревьев и проблемах, связанных с ними.

"Прошу Вас, пока проект тестируется и не имеет полного фукнционалу, оставлять сообщения о сухих (полностью или частично) и поваленных деревьях и проблемах, связанных с ними. Срочная необходимость использования сервиса до полного тестирования обусловлена ??тем, что только при наличии зеленых листьев можно понять, какие части дерева нам необходимо будет кронировать. Как только листья опадут, такой возможности уже не будет", - заметил Александр Сенкевич.

После подписания соответствующих документов и определения ответственных в каждом исполнительном органе городского совета проект будет работать в полном объеме.

 

Отдел информационного обеспечения городского совета

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