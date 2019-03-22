В "Николаевводоканале" разъяснили как горожанам рассчитываться за воду с 15 марта

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Так, для жителей частного сектора 1 кубометр воды будет обходиться в 10,692 грн., стоков – 8, 604 грн., итого - 19,296 грн. (с ПДФ).

Для жителей многоквартирных домов (с использованием внутридомовых систем) тариф за «куб» воды составит 11,352 грн., за водоотведение – 9,12 грн., всего – 20, 472 грн. (с ПДФ).

Механизм расчета по новым тарифам таков.

Для расчета специалистами ГКП «Николаевводоканал»:

- потребители услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу могут снять показатели счетчика (по состоянию на 15.03.2019 г.) и повторно в конце марта и передать в отдел по работе с абонентами по телефонам: 58-18-48, 67-09-52, 24-11- 52, 57-46-74, 58-44-40; номер viber: (067) 513-60-67, е-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (сообщение с адресом, фамилией владельца и номером личного счета).

Для самостоятельного расчета:

- объем потребленной в марте воды разделить на количество дней в месяце (31), таким образом, вычислить среднее количество потребления воды и водоотведения в день;

- объем потребленной воды за 14 дней рассчитывать по старым тарифам, 17 дней - по новым.

Для удобства расчетов также можно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте НКП «Николаевводоканал» по ссылке http://www.vodokanal.mk.ua/…/info/vidzheti/osobistiy-kabinet