Телерадиокомпания Сатурн

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На данный момент продолжается создание вольера для зебр греви. Уже обустроили территорию, приобрели конструкции для ограждения. При этом, говорит директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий - не использовали ни одной копейки из бюджета. В реализации проекта зоопарку помог многолетний партнер - Николаевский глиноземный завод. Для строительства вольера для зебр греви НГЗ выделил зверинцу 100 тысяч гривен.

Что касается будущих жителей вольеров, по словам Владимира Топчего, зверинец уже имеет договоренности с чешскими зоопарками касательно поставок самцов трех жирафов и трех зебр греви. Получить их мешают определенные противоречия, существующие между украинским и чешским ветеринарными департаментами в вопросах вакцинации копытных. Как только проблему уладят - в вольерах появятся новые жильцы. В зверинце надеются, что это произойдет в теплое время года.