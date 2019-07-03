Телерадиокомпания Сатурн

На данный момент продолжается создание вольера для зебр греви. Уже обустроили территорию, приобрели конструкции для ограждения. При этом, говорит директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий - не использовали ни одной копейки из бюджета. В реализации проекта зоопарку помог многолетний партнер - Николаевский глиноземный завод. Для строительства вольера для зебр греви НГЗ выделил зверинцу 100 тысяч гривен.
Что касается будущих жителей вольеров, по словам Владимира Топчего, зверинец уже имеет договоренности с чешскими зоопарками касательно поставок самцов трех жирафов и трех зебр греви. Получить их мешают определенные противоречия, существующие между украинским и чешским ветеринарными департаментами в вопросах вакцинации копытных. Как только проблему уладят - в вольерах появятся новые жильцы. В зверинце надеются, что это произойдет в теплое время года.