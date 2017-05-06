В Николаевском юридическом лицее обновили стадион

В пятницу, 5 мая, на территории Николаевского юридического лицея торжественно открыли обновленный стадион, средства на который были совместно выделены городской властью и Николаевским глиноземным заводом.

Так, в 2016 году коллектив учебного заведения вместе с детьми принял участие в конкурсе грантовых проектов от Николаевского глиноземного завода и стал одним из его победителей. Ученики и учителя вышли с идеей провести реконструкцию спортивного стадиона и подготовили проект «Универсальной спортивной площадки».

На реализацию проекта, а именно на реконструкцию стадиона, Николаевский глиноземный завод выделил 650 тыс. грн. Еще столько же, по условиям конкурса, составило софинансирование города.

Директор лицея Тамара Парамонова выразила слова благодарности за поддержку в реализации проекта Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу, начальнику управления образования Анне Деркач, депутату городского совета Натальи Манзюк, строителям, которые реализовали их замысел, а также руководству НГЗ в лице Владимира Жмуркова.

В свою очередь Александр Сенкевич попросил учащихся бережно относится к новому имуществу.

- Мне очень приятно быть здесь и радоваться вместе с вами новому стадиону. Я хотел попросить вас, чтобы вы всё, что делается для вас, сохраняли. Ведь на самом деле — это всё делается за деньги ваших родителей, плательщиков налогов. Это делается за деньги ваших семей. Поэтому очень важно беречь это. Желаю вам вдохновения в учёбе и надеюсь, что спортивная площадка станет еще одним дополнением к вашему здоровью. Ведь очень важно быть умным, но при этом очень важно быть здоровым. Я также благодарен Николаевскому глиноземному заводу за то, что ими был сделан вклад в этот проект. Это позволило нам сэкономить бюджетные средства. Думаю, благодаря нашей совместной работе город будет становится всё лучше и лучше, - сказал городской голова.

Директор дирекции по технологии и техническому развитию НГЗ Владимир Жмурков сказал, что также очень рад, что их компания занимается такими социально-важными проектами.

– Мы понимаем, что сегодня самое главное – это здоровье нашего подрастающего поколения. Поэтому экспертный совет конкурса принял решение помочь коллективу лицея в исполнении мечты и создать современный, безопасный и комфортный стадион, где теперь смогут заниматься дети. Мы видим, что совместные усилия нашего предприятия и властей города принесли замечательный результат, который будет радовать не одно поколение молодежи, - сказал Владимир Жмурков.

Отметим, что Николаевский юридический лицей функционирует уже более 20 лет. В его структуре – 8-11 классы, где учатся 150 человек.

источник: Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета