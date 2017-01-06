В Николаевской области из-за ожидаемых снегопадов ограничили движение грузовиков

Сегодня, 6 января, из-за ожидаемых снегопадов ограничено движение грузовиков в Одесской и Николаевской областях.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, временно ограничено движение большегрузного транспорта на 3 автодорогах государственного значения.

В частности движение грузовиков ограничили на трассах: Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 55+550 (от границы с Одесской областью) – км 177+531 (до границы с Херсонской областью, подъезд к пгт Березанка, км 0+000 (от примыкания к автодороге М-14) – км 4+40 (до пересечения улиц в пгт Березанка) и Нечаянное – Очаков, км 0+000 (примыкание к автодороге М-14) – км 36+900 (до перекрестка с автодороги Т-15-07 на выезде из города Очаков).