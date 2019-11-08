08Ноября2019

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В Николаевский зоопарк едут два азиатских слона Динкар и Шанти
Новости Бизнес В Николаевский зоопарк едут два азиатских слона Динкар и Шанти

В Николаевский зоопарк едут два азиатских слона Динкар и Шанти

08 Ноября 2019
Бизнес
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2019-11-08-slon
В Николаевский зоопарк едут два азиатских слона. Об этом на странице Фейсбук написал директор зоопарка Владимир Топчий.

"После более чем 40-часовых переговоров, нервного ожидания, телефонных звонков на пограничном пункте Чопа, мы можем сказать, что Динкар и Шанти уже на украинской земле и едут в Николаевский зоопарк. Животные переданы по Европейской Программе сохранения и разведения редких видов. Их сопровождают директора этих зоопарков и киперы", - написал В. Топчий.

Динкар и Шанти - азиатские слоны. Оба родились в Ганноверском зоопарке, и последнее время жили в зоопарках Венгрии - городов Сегеда и Весперма. Шанти родился 6 мая 2008 года, Динкар 6 августа 2010 года.

О дате прибытия слонов в Николаев в зоопарке сообщат дополнительно.

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