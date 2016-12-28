В Николаеве завершился шестой Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!»

Прошедший в шестой раз Новогодний марафон – это общегородская масштабная акция, инициированная Николаевским глиноземным заводом. Во время ее проведения каждый житель города, независимо от возраста, образования и профессии, получил возможность самостоятельно или вместе с друзьями сделать множество добрых дел и оказать помощь тем, кто в ней нуждается.Команды для участия в Новогоднем марафоне представили:– Николаевский глиноземный завод – команда «Молодежный совет»;– госслужащие городской социальной сферы – сборная команда «Всегда рядом»;– государственное предприятие «Стивидорная компания «Ольвия» – команда «МОряч-ОК»;– Черноморский национальный университет им. Петра Могилы – команда «Сборная Могилянки»;– Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского – команда «Пингвины»;– компания «Бритиш Американ Тобакко» – команда «B.A.T.mеn».– Для победы в Новогодней эстафете командам необходимо было успешно пройти три станции, выполнить 8 заданий разного уровня сложности и заработать максимальное количество баллов, – говорит директор по производству НГЗ Владимир Красноярский. – Команды боролись за благотворительные сертификаты, которые они смогут потратить на добрые дела. Общий призовой фонд Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!» составил 30 тыс. грн. Но мы считаем, что в данном случае важна не победа, а именно участие, ведь в любом случае волонтеры подарили частичку своего тепла, своей души окружающим нас людям, а значит, и мир вокруг нас стал чуточку добрее.– За время марафона командам удалось провести более 50 утренников, детских спектаклей, различных мастер-классов, интеллектуальных игр и спортивных соревнований, – рассказывает директор Центра социальных программ Николаевского глиноземного завода Алена Ожема. – Команды-участницы марафона создали праздничное настроение и подарили чудеса деткам-инвалидам, сиротам, школьникам, пожилым людям. В целом благополучателями за время проведения акции стали 1000 человек. Благодаря командам, которые занимались фандрайзингом на территории супермаркета Таврия В, удалось собрать почти 300 сладких подарков, которые были вручены деткам-инвалидам, детям из кризисных семей во время итогового мероприятия «Добрый Дед Мороз» 19 декабря в русском драматическом театре. В этом году наши команды выложили в социальных сетях 1800 фотографий, которые рассказывали о том, как они проходили станции. А также поделились 30 историями о волонтерстве.Команды, не вошедшие в тройку лидеров, получили дипломы за участие в Новогоднем марафоне и благотворительные сертификаты. Команде «Сборная Могилянки» вручили сертификат на 1 000 грн. Команда «Пингвины» Николаевского национального университета им. В.А. Сухомлинского получила сертификат на 2 000 грн.Сразу две команды разделили третье место. Сборная команда госслужащих социальной сферы «Всегда рядом» и команда «B.A.T.mеn» компании «Бритиш Американ Тобакко» стали обладателями благотворительных сертификатов на 5 000 грн.Второе место и сертификат на сумму 7 тыс. грн. заработала команда промплощадки НГЗ «Молодежный совет».Лидерами в непростой борьбе стала команда государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия» «МОряч-ОК». Она получила сертификат на сумму 10 000 грн.Завершил мероприятие зажигательный флэш-моб от Снегурочки, который объединил всех участников команд, сообщает организатор марафона - ЦСП компании РУСАЛ в Украине.