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В Николаеве Владимир Зеленский одобрил демилитаризацию крейсер "Украина" и завершение строительства корветов

17 Июля 2019
Бизнес
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2019-07-17-zawod
Одним из объектов, который в ходе визита в Николаев посетил президент Украины Владимир Зеленский, стал Николаевский судостроительный завод. Здесь глава государства осмотрел недостроенный крейсер "Украина", а также выслушал предложения по его дальнейшему использованию. В частности министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что вооружение, установленное на крейсер, устарело. Кроме того, задача, которая была возложена на корабль - сопровождение авиа-ударных группировок на дальнее расстояние - сегодня перед Вооруженными Силами Украины не стоит. Поэтому министр обороны предложил президенту демилитаризировать крейсер, а оборудование с него использовать для модернизации других украинских суден. Кроме этого это даст возможность погасить задолженность по зарплате корабелам, которая сейчас составляет 53 млн. грн.

Также президент ознакомился с ходом реализации Государственной программы строительства в Николаеве 4 кораблей класса «корвет». Главный из них заложили на Черноморском судостроительном заводе. Впрочем, в 2014 году из-за нехватки финансирования строительство прекратилось. Сейчас готовность корвета составляет 18%. На его достройку нужно 3 года и 5,8 млрд. грн. Хотя, отметил главный конструктор проектов ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Сергей Кривко, сумму могут пересмотреть. Но, заверил проектант, больше она не будет. В то же время строительство каждого следующего корвета из серии обойдется дешевле, да и сроки сооружения будут меньше.

Кроме этого Степан Полторак предложил Владимиру Зеленскому перевезти корвет с ЧСЗ на Николаевский судостроительный завод и здесь закончить его строительство. Президент предложение одобрил.

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