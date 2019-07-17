В Николаеве Владимир Зеленский одобрил демилитаризацию крейсер "Украина" и завершение строительства корветов

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Также президент ознакомился с ходом реализации Государственной программы строительства в Николаеве 4 кораблей класса «корвет». Главный из них заложили на Черноморском судостроительном заводе. Впрочем, в 2014 году из-за нехватки финансирования строительство прекратилось. Сейчас готовность корвета составляет 18%. На его достройку нужно 3 года и 5,8 млрд. грн. Хотя, отметил главный конструктор проектов ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Сергей Кривко, сумму могут пересмотреть. Но, заверил проектант, больше она не будет. В то же время строительство каждого следующего корвета из серии обойдется дешевле, да и сроки сооружения будут меньше.

Кроме этого Степан Полторак предложил Владимиру Зеленскому перевезти корвет с ЧСЗ на Николаевский судостроительный завод и здесь закончить его строительство. Президент предложение одобрил.