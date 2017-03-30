В Николаеве высадят аллею сакур

Весна - это время, когда японцы с нетерпением ждут цветения сакуры. Однако вскоре такая возможность появится и у жителей Николаева и гостей города.Об этом стало известно в ходе визита директора КУ «Агентство развития Николаева» Василия Гошовского в Киев, где он встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Украине Шигеки Суми и его женой.Стороны обсудили возможность проведения литературно-культурных мероприятий, а также перспективы сотрудничества в экономическом направлении, в частности по проекту так называемого «японского моста» в Николаеве.Как известно, 2017-йгод объявлен Годом Японии в Украине и посвящен 25-летию дипломатических отношений двух стран. В связи с чем Посольство Японии намерено начать кампанию по высадке деревьев сакуры по всей территории Украины. Это около 1000 растений в более чем 20 городах страны, в том числе и в Николаеве.«Япония - это страна, которая вдохновляет. И сакура - один из самых известных ее символов. Уверен, что это цветущее дерево станет настоящим украшением Николаева», - считает Василий Гошовский.Аллея с цветущими японскими деревьями, акклиматизированными к нашим природным условиям, может появиться в Николаеве уже в апреле. Предполагаемая локация пока еще обсуждается. Главное, чтобы место было защищено от ветра, а также было открытым, потому что деревьям нужно много пространства и свет. Также важный фактор охраны, чтобы избежать вандализма, сообщили в КУ «Агентство развития Николаева».