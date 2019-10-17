В Николаеве в Ингул и Южный Буг выпустили полмиллиона мальков толстолобика, карпа и белого амура

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Единственный способ поддержать биоразнообразие водоемов Николаевщины - это зарыбление. Первые полмиллиона мальков толстолобика, карпа и белого амура, выращенных на Новокаховском заводе, специалисты рыбоохранного патруля выпустили в реки Южный Буг и Ингул на этой неделе.

Эти рыбы-мелиоранты водоемам Николаевщины нужны, говорит начальник управления ГАРХ в Николаевской области Евгений Мищенко, ведь толстолобик, карп и белый амур питаются водорослями, чем снижают риск замора рыбы в летнюю жару.

По словам заместителя начальника управления - начальник отдела ихтиологии Евгении Хиренко, этой осенью водоемы Николаевщины ожидает наибольшее за 5 лет зарыбление - в реки региона планируют вселить 40 тонн или 1,5 млн. экземпляров толстолобика, карпа и белого амура.