В Николаеве в честь Дня Европы подняли флаг Евросоюза

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив, председатель областного совета Виктория Москаленко, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, заместители городского головы, депутаты городского совета, представители общественности и студенты, военнослужащие, герои АТО, сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

Право поднять флаги предоставили Виталию Киндративу, Виктории Москаленко, Александру Сенкевичу и одаренным воспитанникам николаевских школ, победителям всеукраинских ученических олимпиад по различным предметам.

Военный оркестр Николаевского гарнизона, симфонический оркестр, хор Николаевского государственного высшего музыкального училища исполнили гимн Украины и Евросоюза, прозвучал также гимн нашего города Николаева, утвержденный городским советом в 2004 году.

После торжественной церемонии поднятия флагов представители власти обратились к николаевцам и гостям города. Александр Сенкевич пригласил к выступлению вместе с собой одного из учеников городской школы, который сразу же переводил на английский язык слова городского головы.

- На самом деле, я мог бы переводить и сам, однако, считаю очень важным продемонстрировать Евросоюзу, какие у нас действительно гениальные люди! - отметил мэр. - Для нас большая честь присоединиться к семье европейских стран. Понятно, что много еще надо сделать. Однако, мы стали на этот путь - путь "европейскости" и цивилизации. Самое главное, чем я могу гордиться, это то, что кроме брать что-то от Европы, нам есть чем с ней поделиться! У нас есть человеческий потенциал, вдохновленные, креативные, трудолюбивые люди, которые уже подарили миру немало гениальных изобретений. Слава Украине!

Виталий Киндратив поздравил всех присутствующих с тем, что Совет Европейского союза утвердил законодательное предложение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.

- Я поздравляю вас с этим праздником! Сегодня мы поднимаем флаг Украины вместе с флагом Европейского Союза. И именно сегодня Совет Европейского Союза согласовал безвизовый режим для краткосрочных поездок для граждан Украины на территории европейских стран. Это - большой праздник. Это - праздник возвращения Украины в большую европейскую страну, в большую европейскую семью. Нам еще очень много нужно сделать, чтобы стать настоящими европейцами. Мы восстановить нашу инфраструктуру. Мы должны провести реформы децентрализации, медицины, образования. Реализовать многие планы развития, но я уверен, что вместе мы все это сделаем и докажем, что Украина - это Европа, - отметил Виталий Киндратив.