В Николаеве торжественно открыли главную новогоднюю елку

19 декабря, в Николаеве театрализованным представлением открыли главную новогоднюю елку города.

Маленьким николаевцам, их родителям, бабушкам и дедушкам новогоднее настроение создавали творческие коллективы Николаева, которые выступили с яркой праздничной программой.

В театрализованном открытии главной новогодней красавицы Николаева приняли участие мэр Александр Сенкевич, а также губернатор Алексей Савченко и председатель областного совета Виктория Москаленко.

Александр Сенкевич поздравил горожан с Днем Святого Николая и приближающимся Новым годом. Он напомнил, что все мы за мир и спокойствие, которые царят в Николаеве, должны благодарить наших воинов, которые, несмотря на холод и сложности, сегодня защищают Родину. Александр Сенкевич предложил почтить минутой молчания память воинов, которые отдали свою жизнь за Украину.

- Я поздравляю всех с Днем Святого Николая и приближающимся Новым годом! Надеюсь, в следующем году нам удастся сделать еще больше, чем в году уходящем. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой! – сказал Александр Сенкевич.

«Сегодня здесь у нас есть возможность мирно праздновать благодаря тому, что на востоке нашей страны лучшие сыны Украины берегут наш покой. Все знают, что недавно снова был обстрел, погибли украинские воины, поэтому я бы хотел, чтобы мы почтили их память минутой молчания. Я благодарю всех воинов за их отвагу и мужество!» - добавил городской голова.

С Днем Святого Николая и Новогодними праздниками николаевцев также поздравили Алексей Савченко и Виктория Москаленко, сообщили в горсовете.