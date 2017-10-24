В Николаеве стартовал отопительный сезон

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- Начать отопительный сезон на всех объектах жилого фонда, других объектах, в том числе для населения, которое пользуется природным газом или электрической энергией для нужд отопления, в соответствии с нормами и нормативами потребления с 24 октября. Подключение систем теплоснабжения проводить на основании нарядов, которые выдаются исполнителями услуг, - и.о. городского головы-секретарь городского совета Татьяна Казакова зачитала проект решения исполкома горсовета.

В соответствии с документом теплоснабжающие предприятия, департамент труда и социальной защиты населения должны выполнять расчеты стоимости предоставленных услуг, льгот и субсидий за октябрь, исходя из фактических дат подключения жилых домов к теплоснабжению.

- У нас есть данные по морозам. Поэтому, пожалуйста, включайте тепло, – добавила Татьяна Казакова.

Как отметил директор департамента ЖКХ Андрей Палько, с 11 октября начался отопительный сезон для учреждений социально-культурной сферы, на данный момент уже работает около 85 котельных. И после принятия исполкомом горсовета решения о начале отопительного сезона в Николаеве начнут подавать тепло в жилой фонд и другие объекты.

- С утра 24 октября начнется запуск тепла по всему городу. Технологический процесс займет определенное время. Поэтому прошу людей отнестись к этому вопросу с пониманием. Ведь необходимо разжечь котельные, запустить системы, провести циркуляцию, потом подключить дома. Это будет происходить поэтапно, чтобы не было гидравлического удара. Такой процесс занимает порядка 10 дней. Жители домов, которые ближе находятся к котельным, почувствуют изменения в ближайшие дни, - добавил Андрей Палько.