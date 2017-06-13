В Николаеве стартовал набор в патрульную полицию - открыта 191 вакансия

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«С сегодняшнего дня стартует набор в нашу большую и дружную семью патрульных города Николаева. Мы приглашаем на бессрочную службу ребят, которые готовы присоединиться к охране безопасности, законности и правопорядка в Николаеве», - начал мероприятие Максим Ахрамеев.

Также начальник управления патрульной полиции отметил, что будущих правоохранителей ждут работа в дружной команде единомышленников, регулярные учения и тренинги с участием лучших украинских и зарубежных специалистов по полицейской деятельности, возможность стать частью изменений в стране и сделать жизнь людей безопаснее.

В свою очередь глава полиции Николаевщины Юрий Мороз заранее поблагодарил тех, кто готов подставить свое плечо и прийти служить и защищать граждан, жертвуя своим личным спокойствием. А, обращаясь к коллегам, акцентировал внимание на важности передачи будущим правоохранителям своего опыта и стремления к службе.

В Николаеве открыта 191 вакансия инспектора патрульной полиции. Получить информацию о конкурсном отборе в патрульную полицию можно по телефону (044) 390-65-00 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с 9.00 до 18.00 в рабочие дни с 12 июня по 1 июля 2017.