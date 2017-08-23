В Николаеве стартовал архитектурный конкурс на лучшую концепцию реконструкции Соборной площади

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Об этом стало известно во вторник, 22 августа, во время пресс-конференции, посвященной презентации конкурса, сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

- Я поставил задачу сделать процесс разработки проекта реконструкции центральной площади Николаева – Соборной понятным и приемлемым для николаевцев. Кроме того, я хотел, чтобы николаевцы стали частью процесса создания этого проекта, - рассказал мэр Александр Сенкевич. - Мы живем в информационном мире, что дает нам хорошую возможность спросить николаевцев, какой они видят Соборную площадь.

Как отметил городской голова, главная площадь Николаева должна быть по-настоящему комфортным и удобным местом для всех горожан.

- Я считаю, площадь сделали такой, что на ней не могут собираться люди. Но Соборная площадь должна стать местом для николаевцев, где они могут встретиться, пообщаться, отдохнуть. У нас должно быть место силы. Считаю, что этим местом силы должна стать Соборная площадь, - подчеркнул городской голова.

Главный архитектор Николаева Анна Палеха рассказала, что архитектурный конкурс – это, в первую очередь, поиск лучшего архитектурного решения для главного публичного пространства Николаева – Соборной площади и части Флотского бульвара. Этот поиск должен соответствовать запросам жителей Николаева

- Это первый такой конкурс для Николаева, он даст возможность как опытным, так и молодым независимым архитекторам принять участие в создании нового образа центральной площади города, представить свои идеи и концепции профессиональному жюри. Целью конкурса является необходимость определить лучшую архитектурную концепцию реконструкции Соборной площади, в соответствии с принципами современного развития публичных пространств получить современное и комфортное пространство, которое будет удовлетворять запросы всех слоев населения, - добавила Анна Палеха.

По ее словам, к участию в конкурсе приглашены архитектурные бюро и коллективы со всей Украины.

- В условия конкурса вы заложили позицию о том, что авторский коллектив, которому будет присуждена первая премия, получит первоочередное право на дальнейшую разработку проектно-сметной документации реконструкции площади, - отметила главный архитектор Николаева.

Интересно, что при поддержке председателя правления Союза архитекторов Украины в Николаевской области Владимира Сысоева были получены предложения относительно программы, условий и жюри конкурса.

Оценивать архитектурные предложения по реконструкции Соборной площади будут 11 членов жюри, большинство из которых – профессиональные архитекторы.

- 11 человек войдут в жюри, они будут оценивать лучшие проектные решения в представленных концепциях. Две третьих жюри должны составлять архитекторы, и большинство будет составлять известные архитекторы Николаева, которых нам предложил Николаевский союз архитекторов Украины, - сказала Анна Палеха.

А директор «Агентства развития Николаева» Василий Гошовский отметил, что призовой фонд конкурса составит 85 тыс. грн., из них 45 тыс. грн. получит победитель, 25 тыс. грн. – серебряный призер и 15 тыс. грн. – обладатель «бронзовой» медали.

Однако победителю и призерам конкурса придется заплатить налог с выигрыша. Вознаграждение для них организовало КУ «Агентство развития Николаева», но оно является неприбыльной организацией, поэтому заплатить налог с выигрыша не может.

В соответствии с условиями конкурса его участники до 1 сентября должны будут зарегистрироваться на сайте, а прием концепций реконструкции площади продлится до 1 октября. 6 октября уже состоится заседание жюри конкурса, 10 октября объявят победителей.