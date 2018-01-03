В Николаеве с желтухой (гепатитом А) в больницах находится 35 человек

Это официальные данные городского управления охраны здоровья, опубликованные сегодня, 3 января.

Как сказано в сообщении, по данным эпидемиологического мониторинга заболеваемости вирусным гепатитом «А» по г. Николаеву за последние три года, в январе 2018 года отмечается рост на 33.3%.

Также сегодня, 3 января, в адрес и.о. городского головы-секретаря городского совета Татьяны Казаковой поступило письмо от и.о. директора ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Владимира Клочко, в котором сообщается об ухудшении эпидемической ситуации по вирусному гепатиту А среди жителей Николаева.

Так, Владимир Клочко информирует, что по состоянию на 3 января зарегистрировано 35 случаев заболевания, преимущественно в Заводском (30 случаев) и Ингульском (5 случаев) районах.

"По данным эпидрасследования установлено, что лица, которые заболели, употребляли доочищенную воду из пунктов разлива ТМ "Чистая вода", - говорится в письме.

Руководитель ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» просит созвать срочное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС г. Николаева с целью локализации и ликвидации случаев заболевания вирусным гепатитом А.

По поручению и.о. городского головы-секретаря городского совета Татьяны Казаковой внеочередное заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС состоится сегодня, 3 января, в 15:00.