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Новости Бизнес В Николаеве подвели итоги проекта "Последние из кайнозоя", который краеведческий музей реализовал благодаря НГЗ

В Николаеве подвели итоги проекта "Последние из кайнозоя", который краеведческий музей реализовал благодаря НГЗ

23 Декабря 2019
Бизнес
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2019-12-32-muzey
В Дом учителя пригласили участников и победителей конкурса "Последние из кайнозоя или динозавры в музее", организованного Николаевским областным краеведческим музеем. В течение 4-месяцев - с сентября и по декабрь - 27 команд, состоящих из учеников школ и профтехучилищ города, освещали актуальные экологические проблемы. В рамках проекта подростки создали 22 экоплаката и провели 20 экологических акций.  

То, что в проект удалось вовлечь школьников, которые прониклись проблемами экологии и готовы дальше бороться за сохранение окружающей среды, сотрудник Николаевского областного краеведческого музея и руководитель проекта Мария Каминская считает наибольшим достижением.

Проект был реализован благодаря победе краеведческого музея в грантовом конкурсе НГЗ «Город иннваций-2019». Сотрудничество между культурным учреждением и металлургическим предприятием длиться с 2014 года. За это время музеем было реализовано 5 социально значимых проектов.

Юным николаевцам , которые лучше всего знают и освещают экологические проблемы, в ходе мероприятия вручили награди и ценные подарки. А тем временем в музее уже размышляют над новым проектом, ведь в 2020 году НГЗ объявит новый конкурс.

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