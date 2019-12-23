В Николаеве подвели итоги проекта "Последние из кайнозоя", который краеведческий музей реализовал благодаря НГЗ

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То, что в проект удалось вовлечь школьников, которые прониклись проблемами экологии и готовы дальше бороться за сохранение окружающей среды, сотрудник Николаевского областного краеведческого музея и руководитель проекта Мария Каминская считает наибольшим достижением.

Проект был реализован благодаря победе краеведческого музея в грантовом конкурсе НГЗ «Город иннваций-2019». Сотрудничество между культурным учреждением и металлургическим предприятием длиться с 2014 года. За это время музеем было реализовано 5 социально значимых проектов.

Юным николаевцам , которые лучше всего знают и освещают экологические проблемы, в ходе мероприятия вручили награди и ценные подарки. А тем временем в музее уже размышляют над новым проектом, ведь в 2020 году НГЗ объявит новый конкурс.