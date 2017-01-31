В Николаеве подомовые тарифы откорректируют

30 января члены исполкома горсовета и рабочей депутатской группы, созданной для проверки обоснованности подомовых тарифов, провели совещание, чтобы обсудить выводы этой рабочей группы и выработать компромиссное решение.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что перед тем, как 16 января были утверждены подомовые тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, городские службы провели большую работу – с октября прошлого года собиралась необходимая информация, на основании которой проводились расчеты. Поэтому решение исполкома горсовета, которым утверждены подомовые тарифы, было последовательным и продуманным. Принималось оно с одной целью – приблизить квартплату к экономически обоснованному уровню, и жилищно-эксплуатационные предприятия могли бы выполнять свои функции.

Директор департамента ЖКХ Андрей Палько напомнил, что квартплата практически не изменялась с 2009 года, за это время ее лишь немного корректировали. Поэтому тариф был экономически необоснованным и не покрывал расходов жилищно-эксплуатационных предприятий. Новый, подомовой тариф был рассчитан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, делала это специально созданная программа. Расчеты проводились на основании характеристик конкретного здания, которые предоставляли их балансодержатели. Такая процедура должна исключить человеческий фактор. Вместе с тем, Андрей Палько не исключает того, что при расчетах могли быть допущены ошибки. И если таковые имели место, есть подтверждение этому, можно составить акт и откорректировать квартплату. «Если житель увидел погрешности, он приглашает представителей ЖЭКа, показывает неточности, и они вместе находят консенсус. Это оформляется соответствующим протоколом», - сказал Андрей Николаевич.

Вице-мэр Валентин Гайдаржи, в свою очередь, отметил, что утвержденный подомовой тариф – планово-нормативный, это значит, что выставленный счет за содержание домов и придомовой территории может быть ниже, все зависит от того, какие услуги действительно были предоставлены: «Хочу сказать, что тариф этот – планово-нормативный, а оплату нужно будет проводить по факту оказанных услуг».

По словам Валентина Гайдаржи, в подомовом тарифе учтена минимальная зарплата в 1600 грн., а не 3200 грн., введенная с 1 января этого года. Кроме того, в новый тариф вошли лишь 9 услуг, а не 20, как это предусматривает постановление КМУ. Это позволило понизить стоимость коммунальных услуг.

Вместе с тем, руководитель Николаевской областной организации профсоюза работников ЖКХ Светлана Начинова подчеркнула, что существующая до этого квартплата была заниженной и необоснованной, это негативно отражалось на работе жилищно-эксплуатационных предприятий и подрывало их финансовое состояние, из-за этого ЖЭКи сейчас чувствуют острый кадровый дефицит: «Все ЖЭКи практически банкроты, у них нет денег, чтобы рассчитаться за услуги. Сейчас работать некому, уходят все. У нас не хватает 40 процентов дворников. Если сегодня оставят на том уровне, как есть, думаю, будет принято решение остановить работу».

Светлана Начинова обратилась к членам исполкома, депутатам горсовета, как минимум, не отменять принятый подомовой тариф.

Депутат городского совета Сергей Кантор зачитал выводы рабочей группы по проверке обоснованности подомовых тарифов. Сергей Кантор, в частности, сказал:

- Решение исполнительного комитета объективно вынужденная мера. Однако процедура принятия подомовых тарифов была непрозрачна и преждевременна».

«Надо четче провести калькуляцию существующих услуг. ЖЭКи дали департаменту ЖКХ стартовые условия, но они, я утверждаю, заведомо завышены. Кроме того, рабочая группа вскрыла целый ряд вопросов, которые к тарифам не относятся», - дополнил коллегу Сергей Карцев.

Городской голова Александр Сенкевич подчеркнул, что николаевцы должны четко знать, как и на основании чего был рассчитан подомовой тариф. Информация об этом должна быть размещена на информационных стендах возле каждого подъезда. Кроме того, мэр отметил, что люди должны платить исключительно за те услуги, которые были действительно предоставлены.

«Нужно, чтобы люди знали, за что они платят, и платили только за то, что делается», - сказал городской голова. Он выразил уверенность, что этого добиться без введения подомовых тарифов невозможно, отметив, что, если при расчете квартплаты были допущены ошибки, их можно и нужно исправлять.

В итоге после продолжительной дискуссии было принято решение рассмотреть тариф по каждому дому более детально, учитывая замечания рабочей группы, и откорректировать его. Это должны сделать до 9 февраля. При изменении подомового тарифа будут внесены изменения в решение исполкома горсовета, которым утверждена новая квартплата. Если же этого не произойдет, вопрос вынесут на сессию городского совета.

mkrada.gov.ua