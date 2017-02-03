В Николаеве открыт пункт приема помощи жителям Авдеевки

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«Нужны теплые вещи, одеяла, средства гигиены, детское питание и продукты длительного хранения, вода и прочее. Призываю всех - не будьте равнодушными. Помогайте людям », - подчеркнул глава области.



Помощь принимается в палатке с 8 до 19 часов, сообщили в ОГА.



Для тех, кто желает помочь денежными средствами - работает специальный счет «ПриватБанка»:



- Р / с: 26001060358954

- МФО: 305299

- ЕГРПОУ: 37806835