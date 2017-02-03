03Февраля2017

Телерадиокомпания Сатурн

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Новости Бизнес В Николаеве открыт пункт приема помощи жителям Авдеевки

В Николаеве открыт пункт приема помощи жителям Авдеевки

03 Февраля 2017
Бизнес
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Палатку для сбора помощи жителям Авдеевки установили возле областной государственной администрации. Председатель ОГА Алексей Савченко обратился к жителям Николаевщины с просьбой быть неравнодушными и помочь людям, которые пострадали в результате обстрелов в зоне АТО.

«Нужны теплые вещи, одеяла, средства гигиены, детское питание и продукты длительного хранения, вода и прочее. Призываю всех - не будьте равнодушными. Помогайте людям », - подчеркнул глава области.

Помощь принимается в палатке с 8 до 19 часов, сообщили в ОГА.

Для тех, кто желает помочь денежными средствами - работает специальный счет «ПриватБанка»:

- Р / с: 26001060358954
- МФО: 305299
- ЕГРПОУ: 37806835

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