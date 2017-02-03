алатку для сбора помощи жителям Авдеевки установили возле областной государственной администрации. Председатель ОГА Алексей Савченко обратился к жителям Николаевщины с просьбой быть неравнодушными и помочь людям, которые пострадали в результате обстрелов в зоне АТО.
«Нужны теплые вещи, одеяла, средства гигиены, детское питание и продукты длительного хранения, вода и прочее. Призываю всех - не будьте равнодушными. Помогайте людям », - подчеркнул глава области.
Помощь принимается в палатке с 8 до 19 часов, сообщили в ОГА.
Для тех, кто желает помочь денежными средствами - работает специальный счет «ПриватБанка»:
- Р / с: 26001060358954
- МФО: 305299
- ЕГРПОУ: 37806835
В Николаеве открыт пункт приема помощи жителям Авдеевки
- 03 Февраля 2017
- Бизнес
алатку для сбора помощи жителям Авдеевки установили возле областной государственной администрации. Председатель ОГА Алексей Савченко обратился к жителям Николаевщины с просьбой быть неравнодушными и помочь людям, которые пострадали в результате обстрелов в зоне АТО.