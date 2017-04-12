В Николаеве начал работать «Центр исследования занятости» для социально уязвимых категорий

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«Центр исследования занятости» начал работать по адресу ул. Фалеевская,3. По словам руководителя ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО» Александра Терещенко, это второй социально значимый проект после «Бизнес-инкубатора».

— Центр работает в тесном сотрудничестве с центрами занятости и призван стимулировать их развитие. Наша задача не создавать конкуренцию Службе занятости, а разработать действенные механизмы трудоустройства именно для особых категорий населения. Статистика такова, что у нас порядка 20% трудоспособного населения имеют инвалидность. Этот Центр создан не для того, чтобы формально узнать, куда человек хочет устроиться, и искать работодателя. Тут все немного шире: мы изучаем рынок труда, проводим многоуровневое тестирование кандидатов и помогаем людям определить их, – пояснил он.

По словам Александра Терещенко, в данный момент в Николаеве уже есть ряд бизнесменов, которые готовы к сотрудничеству. Создавать рабочие места для инвалидов будут также выпускники «Бизнес-инкубатора», которые открыли свой бизнес.

Особенностью работы центра является принцип «равный - равному», то есть все сотрудники центра сами являются представителями тех социальных групп, помощь которым они предоставляют. Все услуги «Центра исследования занятости» для всех категорий ищущих работу и работодателей бесплатны.