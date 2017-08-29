В Николаеве бастуют маршрутчики

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Right arrow key Close резко урезали количество подвижного состава, передает «Інше ТВ»

В результате горожане столкнулись с проблемой попадания на работу. Многие по 40 минут стоят на остановках в ожидании заветного транспорта, но так его и не дожидаются. Естественно, о своих впечатлениях николаевцы рассказывают в соцсетях.

Впрочем, маршрутчики делают все, чтобы горожане осознали, что сегодняшнее «ж-ж-ж» — не спроста, это не просто так сложились обстоятельства, это целенаправленный саботаж пассажирских перевозок.

«На остановке «Рассвет» неожиданно много людей. Маршрутки на линии, стоят себе на парковочке. Обычно они друг за другом стоят на остановке, и столько людей собирается только при снегопадах и гололедах. Так что размазали они граффик. Автобус таки подъехал, но обычно не так! И где же трамваи в больших количествах? Одна «6-ка», и все, больше никого не видно вдалеке на рельсах!», — написал Алесандро Иванов и опубликовал фото.

Также горожане в соцсетях призывают водителей «подбирать» стоящих на остановках людей, которые спешат на работу.