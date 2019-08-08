В мэрии ждут предложений на конкурс «Лучший предприниматель города Николаева»

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Конкурс проводится согласно распоряжению городского головы от 01.09.2019 №228р «Об организации и проведении ежегодного городского конкурса «Лучший предприниматель года города Николаева», приуроченного ко Дню предпринимателя и направлен на выявление лучших представителей предпринимательских структур – производителей товаров народного потребления и услуг, рекламирование их достижений, создание благоприятного климата для налаживания сотрудничества органов местного самоуправления, общественных организаций и учреждений для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в Николаеве.

Конкурсный отбор будет проводиться по следующим номинациям:

«Лучший налогоплательщик»;

«Лучший работодатель»;

«Молодой предприниматель года»;

«Лучший предприниматель».

Сбор предложений по номинантам на конкурс проводится с 5 августа по 15 августа.

Участие в Конкурсе осуществляется на основании представления или заявления.

Заявка на участие в Конкурсе подается субъектами малого и среднего предпринимательства самостоятельно. Вместе с заявлением подается презентационный материал: описание предпринимательской деятельности в произвольной форме, видеоматериалы, информация о социально-трудовых льготах и гарантиях, состоянии условий труда, санитарно-бытовом обеспечении наемных работников.

Представление на участие в Конкурсе предоставляются: Главным управлением ГФС в Николаевской области, Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Николаевской области, РТПП Николаевской области, Николаевским городским центром занятости, исполнительными органами Николаевского городского совета, другими лицами.

За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Адмиральская, 20, каб. 554 тел.: (0512) 37-43-97.

Департамент экономического развития Николаевского городского совета