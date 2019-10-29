В Корабельном районе Николаева в детском саду «Дружба» в рамках проекта «Сад мечты» обновить уличное игровое оборудование

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Right arrow key Close НМБФ "Центр социальных программ".

Детским садам Корабельного района – более 30 лет. Со времени их строительства уличное оборудование оставалось неизменным – это металлические конструкции, большинство из которых являются травмоопасными для детских игр.

– Три года назад мы приняли решение о постепенной замене уличных игровых площадок в детских садах района, – рассказывает коммерческий директор НГЗ Ростислав Волченко. – Ведь активный досуг – это залог развития физически здорового ребенка. Немаловажным является и фактор безопасности. Сегодня на базе этого детского сада мы видим прекрасные результаты работы. Яркое, красочное оборудование на всех площадках, где дети действительно весело и в удовольствие проводят свое время.

Оборудование на площадках действительно безопасное, сертифицированное, оно не только приобретено, но и установлено за счет металлургического предприятия. За три года в обновление площадок инвестировано порядка 6 млн гривен.

– Мы благодарны коллективу Николаевского глиноземного завода за понимание наших проблем и за неоценимую помощь в их решении, – говорит заведующая детским садом №101 Оксана Мойсеенко. – Дети получили возможность заниматься спортом, играть на новых современных площадках, а воспитатели перестали волноваться, что малыши могут травмироваться на старых металлоконструкциях. Сегодня наш детский сад благодаря металлургам действительно преобразился.

Педколлектив учреждения и его воспитанники подготовили замечательный концерт. Дети и взрослые порадовали гостей своими песенными и танцевальными талантами, а после перерезания красной ленточки малыши побежали осваивать свои новые машинки, горки, паровозы и другие игровые элементы.