У КП «Николаевкоммунтранс» будет новый руководитель

Сегодня, 23 января, мэр Николаева Александр Сенкевич жестко раскритиковал работу директора КП «Николаевкоммунтранс» Юрия Мостового. Как подчеркнул городской голова, руководитель этого коммунального предприятия проводит неэффективный менеджмент и не справляется с возложенными на него обязанностями. Свидетельством чему, в том числе являются нарекания депутатов городского совета.

Так, Александр Сенкевич напомнил, что депутаты уже выражали неудовлетворенность тем, что весовой комплекс, который установлен на городском полигоне ТБО, так и не введен в эксплуатацию. Кроме того, они обратили внимание на то, что на свалку регулярно заезжает неучтенный грузовой транспорт.

Также Александр Сенкевич подверг критике то, что руководство «Николаевкоммунтранса» препятствует проведению профессиональной и независимой аудиторской проверки работы КП. Как отметил мэр, такая позиция как минимум непонятна и недопустима, а также вызывает соответствующие вопросы.

Все это вместе с другими фактами позволяет сделать вывод, что управление предприятием осуществляется неэффективно, а это делает будущее КП туманным. Поэтому мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение юридическому департаменту и управлению по вопросам использования и развития коммунальной собственности расторгнуть контракт с директором КП «Николаевкоммунтранс» Юрием Мостовым, сообщает горсовет.