У КП «Николаевкоммунтранс» будет новый руководитель

Так, Александр Сенкевич напомнил, что депутаты уже выражали неудовлетворенность тем, что весовой комплекс, который установлен на городском полигоне ТБО, так и не введен в эксплуатацию. Кроме того, они обратили внимание на то, что на свалку регулярно заезжает неучтенный грузовой транспорт.
Также Александр Сенкевич подверг критике то, что руководство «Николаевкоммунтранса» препятствует проведению профессиональной и независимой аудиторской проверки работы КП. Как отметил мэр, такая позиция как минимум непонятна и недопустима, а также вызывает соответствующие вопросы.
Все это вместе с другими фактами позволяет сделать вывод, что управление предприятием осуществляется неэффективно, а это делает будущее КП туманным. Поэтому мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение юридическому департаменту и управлению по вопросам использования и развития коммунальной собственности расторгнуть контракт с директором КП «Николаевкоммунтранс» Юрием Мостовым, сообщает горсовет.