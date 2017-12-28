Тилигульский лиман соединили с Черным морем

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Фотодоказательства размещены на страничке РЛП «Тилигульский лиман» в Фейсбук.

Реконструкция канала между Тилигульским лиманом и Черным морем завершится до конца этого года, а строительство шлюза между Сычавкой и Коблево, который будет контролировать уровень воды, уже завершено. Этот важный проект финансировался из государственного и бюджета Одесской области, а с момента начала реконструкции использовано более 50 миллионов гривен.

Также сообщалось, что соленость Тилигульского лимана из-за отсутствия соединения с морем все время растет.

Для справки:

Региональный ландшафтный парк «Тилигульский» создан решением Николаевского областного совета в 1995 году. Территория заповедного объекта включает побережье и прилегающие акватории Тилигульского лимана в пределах Березанского района Николаевской области общей площадью 8195,4 гектара. В его состав также вошел орнитологический заказник местного значения «Низовья Тилигульского лимана». Тилигульский лиман находится на границе Николаевской и Одесской областей и считается одним из самых чистых лиманов Северо-Западного Причерноморья.

источник: times.com.ua