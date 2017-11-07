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Татьяна Казакова обнародовала заработные платы всех работников Николаевского горсовета

07 Ноября 2017
Бизнес
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2017-11-07-zarplati
Исполняющая обязанности Николаевского городского головы - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова обнародовала заработные платы служащих Николаевского городского совета и его исполнительных органов за январь-октябрь 2017 года.

Следует отметить, что в перечне заработных плат расписана зарплата секретаря горсовета, заместителей и советников городского головы, главных специалистов отделов управлений горсовета, водителей.

Напомним, что Татьяна Казакова подготовила данные заработной платы работников городского совета и его исполнительных органов по предложению отдельных депутатов Николаевского городского совета VIII созыва. Также заинтересованность проявляли и представители СМИ, на что Татьяна Казакова в двухнедельный срок со дня возникновения вопроса проинформировала прессу и граждан.

Кроме того, во время аппаратного совещания, которое состоялось в понедельник, 6 ноября, было поручено департаментам горсовета (распорядителям средств) обнародовать данные заработной платы работников соответствующего органа в среду, 8 ноября 2017 включительно, поэтому таблица будет дополнена, сообщают в управлении аппарата Николаевского городского совета.

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