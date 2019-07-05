Свершилось: в Николаеве на пассажирские маршруты вышло 13 новых коммунальных МАЗов

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По 5 автобусов будут работать на маршрутах №51 «Терновка – Железнодорожный вокзал» и №91 «Балабановка – Центральный стадион», а три – на маршруте №81 «Ракетное урочище – Намыв».

Заместитель городского головы Юрий Андриенко, отправлявший в первый рейс коммунальные автобусы, уверен, что для Николаева и николаевцев сегодня действительно знаменательный день – «это наша со всеми горожанами общая, пусть маленькая, но победа».

– Сегодня первые 13 автобусов вышли на линию. Почему 13? Потому что это ситуация общая по Украине – действительно водителей-профессионалов такого класса маловато, – сказал Юрий Андриенко, отметивший, что сейчас набрано 28 водителей, а надо набрать еще столько же, чтобы полностью укомплектовать штат КП «Николаевпастранс».

По словам вице-мэра, это временный выход на эти маршруты – коммунальные автобусы будут обкатывать их в течение трех месяцев. Через день-два, обещает Юрий Андриенко, будет сформирован график движения автобусов, который будет официально опубликован. Кроме того, автобусы оборудованы GPS, включены в единую систему, так что их приближение к остановке можно будет легко отследить.

– Основная наша задача – это отдаленные микрорайоны. Если у нас получится реализовать проект приобретения 60 троллейбусов для «Николаевэлектротранса», то автобусы с этих маршрутов уйдут и пойдут в Корениху, в Варваровку. По тем же троллейбусам принято решение на уровне городского головы, и банкиры с нами согласились, – мы хотим приобрести 40 обычных троллейбусов и 20 с возможностью автономного хода до 20-25 км. Таким образом мы сможем перекрыть электротранспортом и Корабельный район, и Терновку и т.д., – сказал Юрий Андриенко.

В новых автобусах в обмен на 5 грн. будут выдавать билеты на проезд. Для первых (после съемочной группы Інше ТВ) пассажиров это явно было в диковинку. А вот внедрения электронных билетов еще надо подождать.

– Один конкурс (на определение компании, которая будет внедрять электронный билет, – прим.ред.) не состоялся, потому что фирма, подавшая документацию, в последний день ее отозвала по непонятным нам причинам. Второй конкурс организационно состоялся, но еще нет итогов. Подала документы всего лишь одна организация, хотя и имеющая достаточно серьезный опыт работы в Украине, но конкурсный комитет задал ряд вопросов – организационных, технических, – на которые мы ждем ответы, – сказал вице-мэр.