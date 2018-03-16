Суд восстановил Александра Сенкевича в должности мэра Николаева

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Наталья Черенкова ушла в совещательную комнату еще 28 февраля после того, как в ходе судебного заседания изучили письменные доказательства по делу и заслушали показания свидетелей: главы фракции «Самопомощи» в горсовете Федора Панченко и сотрудника юридического департамента горсовета Андрея Волкова.

В сегодняшнее заседание, кроме участников процесса, пришли активисты-сторонники экс-мэра. В судебном зале они развернули плакаты.

Оглашая судебное решение, судья Наталья Черенкова напомнила аргументацию истца Александра Сенкевича, настаивавшего на незаконности импичмента. В частности, в регламенте не была точно указана процедура отстранения городского головы. Кроме того, истцу не предоставили возможность предоставить свои аргументы после оглашения проекта решения Сергея Исакова перед голосованием. Также при проведении тайного голосования регламент был нарушен, поскольку не было установлено наличие кворума. Кроме того, участники голосования могли свободно общаться. Также Регламент не предусматривает подписания решения секретарем при действующем голове.

Отметим, что секретарю суда во время оглашения стало плохо, и судья Наталья Черенкова объявила перерыв на 5 минут. Всего текст решения занимает около 50 страниц, сказал «Інше ТВ» пресс-секретарь суда.

Суд считает, что истец был лишен права на баланс и на участие при принятии решения. Также суд видит несоответствие этого решения нормам права, принципам пропорциональности, не доказана необходимость срочного решения этого вопроса на сессии. Суд пришел к выводу, что субъектом властных полномочий нарушены права истца, что иск подлежит удовлетворению.

Таким образом, решение сессии Николаевского городского совета об объявлении недоверия Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу признано противоправным. Активисты встретили решение суда аплодисментами, криками «Слава Украине!» и пением Государственного гимна Украины.

В комментариях после оглашения решения суда Александр Сенкевич назвал судью Наталью Черенкову «профессиональной и достойной войти в Антикоррупционный суд». Также Сенкевич считает, что решение выписано таким образом, что апелляционной перспективы нет.

На вопрос адвокату, может ли Сенкевич выйти на работу, был ответ, что смогут сказать только после получения на руки решения суда. А сегодняшнее решение может быть основанием для роспуска горсовета.

Добавим, что апелляцию на решение Центрального районного суда г.Николаева можно подать в течение 30 дней.

Примечательно, но за несколько дней до оглашения решения суда Александр Сенкевич не исключал, что на суд могут оказывать давление.

— Надеюсь, суд вынесет обоснованное, справедливое, законное решение, несмотря на возможное давление и тяжесть принять такое решение, — написал Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.