Стоимость проезда в маршрутках Николаева с 1 июля повыситься при условии, что в транспорте будут работать GPS-трекеры

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В ходе обсуждения Николаевский городской голова Александр Сенкевич напомнил собравшимся, что в соответствии с утвержденной формулой были проведены расчеты стоимости проезда в пассажирских автобусах Николаева, по результатам которых был предложен новый тариф на пассажирские перевозки. Обновленные цифры можно было наблюдать на экране.

Кроме того, мэр отметил, что на данный момент для Николаева разрабатывается транспортная модель, которая позволит оптимизировать процессы в сфере пассажирских перевозок.

- Николаев является первым в Украине городом, который за бюджетные средства заказал разработку транспортной модели – План устойчивой городской мобильности в городе Николаеве. Все остальные ждут кредитных и грантовых средств. Мы же эту работу уже начали. Результаты будут в сентябре-октябре, - сказал Александр Сенкевич.

Вице-мэр Сергей Диндаренко отметил, что последний раз стоимости проезда в маршрутках изменялась в марте 2015 года. При этом он обратил внимание собравшихся на то, что в соответствии с нормативно-правовой базой предприятия-перевозчики могут обраться с просьбой пересмотреть действующий тариф, если изменились условия производственной деятельности и реализации услуг, которые не зависят от хозяйственной деятельности перевозчика, в том числе, при изменении стоимости топлива более чем на 10 процентов.

После этого Сергей Диндаренко ознакомил всех с данными по динамике изменения стоимости топлива, предоставленные главным управлением статистики в Николаевской области. Данные свидетельствуют о том, что цена на топливо значительно повысилась.

- В январе 2016 года газ стоил 8,76 грн., в апреле 2018 года – 12,45 грн., в январе 2016 года бензин А 95 стоил 19,53 грн., в апреле 2018 года – 29,54 грн., - отметил заместитель городского головы.

В свою очередь, начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Олег Манушевич рассказал, что повышение стоимости за проезд в пассажирских автобусах даст возможность вернуть на маршруты транспорт, который предприятия выставили на продажу.

- Около 10 процентов подвижного состава вернется на маршруты. То есть сможем увеличить его количество. Кроме того, вернутся лучшие транспортные средства, которые выставили на продажу. Поэтому улучшится качество автобусов, - сказал Олег Манушевич.

После этого мэр Александр Сенкевич предложил вынести рассматриваемый проект решения исполкома горсовета на голосование, отметив, что если он будет поддержан, предприятия-перевозчики должны обеспечить работу в автобусах GPS-трекеров, что позволит более качественно контролировать работу маршруток (на данный момент они отключены из-за отсутствия у перевозчиков средств на их обслуживание). Если в течение 5 дней этого не произойдет – мэр наложит вето на решение.

А работает ли в маршрутках такое оборудование, проверит комиссия, в которую вошли представители общественных организаций и управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций.

В итоге исполком горсовета поддержал проект решения «Об установлении тарифов на перевозку одного платного пассажира и багажа в г. Николаеве автобусами, которые осуществляют пассажирские перевозки в режимах движения «маршрутного такси» и «обычный».

Таким образом, в Николаеве с 1 июля стоимость проезда в пассажирских автобусах составит: на маршрутах до 10 км – не более 4 грн., свыше 10 км — не более 5 грн. А для маршрутов, ведущих в Матвеевку и Большую Корениху – не выше 6 грн., для маршрутов, ведущих в Малую Корениху – не более 7 грн.

Отдел информационного обеспечение городского совета.